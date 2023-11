Incontri a sostegno della genitorialità

Proseguono gli appuntamenti della rassegna dedicata a "Adolescenze in tempesta - bussole e mappe per non perdersi...e non perderli", il ciclo di tre incontri dedicati al sostegno alla genitorialità.

Il secondo appuntamento, dal nome "Le dipendenze sane e quelle meno. La gestione del dolore e della rabbia tra gli adolescenti", è programmato per giovedì, alle ore 20,30, presso la Sala del Consiglio del Comune di Loiano (Via Roma 55).

L’ incontro sarà condotto da Stefano Ropa Esposti, counselor e formatore, dopo un primo saluto di Laura Menetti, assessore locale a Istruzione, Politiche sociali e della famiglia.

L’ultimo appuntamento della rassegna si terrà il 14 dicembre e sarà intitolato: ‘Ma quanto è cringe? Amore, sesso e approvazione sui social’.