Incontri anti-truffa in tutte le frazioni

Incontri a Budrio e nelle frazioni su truffe e sicurezza con polizia locale e carabinieri. Dal 18 aprile al 6 maggio si svolgeranno nel territorio di Budrio degli incontri aperti a tutta la cittadinanza per informare e sensibilizzare sul tema delle truffe, soprattutto a danno degli anziani, con la presenza dell’amministrazione, dei carabinieri di Budrio, dei carabinieri di Mezzolara e della polizia locale. Si parte il 18 aprile a Budrio al Centro Socialee "La Magnolia", via Bianchi 31 alle 15, il 27 aprile a Dugliolo presso l’Associazione Culturale Ricreativa Dugliolese, via Dugliolo 156 alle ore 20.30, il 29 aprile a Vedrana alla Sala Polivalente, Via Croce di Vedrana 5-3, alle ore 10.30, il 4 maggio a Prunaro alla Sala della Consulta, via della Liberazione 1 alle 18 e, infine, si chiude il 6 maggio a Maddalena di Cazzano al Circolo "I Mulini a Vento", via San Donato 11 alle ore 10.30. "La sicurezza è un bene di tutti, a partire da chi è più esposto è più debole: quindi richiede attenzione e collaborazione di tutti", dichiara la sindaca sindaco Debora Badiali.

z. p.