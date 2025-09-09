Incontri, concerti e book party

"La cultura come mezzo per affrontare momenti complessi come quelli che stiamo vivendo nella contemporaneità": ecco l’arma che sceglie ogni anno la programmazione del Laboratorio di San Filippo Neri per costruire la sua stagione. In quella nuova, al via oggi alle 20, con lo spettacolo ’Las Muchas’ di Cia Mariantonia Oliver, parte del festival Performazioni, si affronteranno questioni calde come le sfide ambientali, le esigenze delle nuove generazioni, le pari opportunità. Così la cultura, come spiega Pierluigi Stefanini, presidente Fondazione del Monte, "diventa la nostra leva di cittadinanza consapevole, perché i segnali critici che ci mettono in difficoltà vanno contrastati con sensibilità critica e impegno civile". E anche con la contaminazione tra generi, artisti, performers, scrittori (Erri De Luca arriverà il 19 novembre con ‘L’età sperimentale’), attori, intellettuali, giornalisti, professori e il pubblico, che alle stagioni del San Filippo Neri si presenta sempre eterogeneo e transgenerazionale.

Nella programmazione curata da Mismaonda, emergono subito alcune novità. Ad esempio l’ingresso del Fai per alcuni appuntamenti nell’ambito di Agenda 2030 che esordiscono il 19 settembre alle 17,30 con ’Laboratorio Ambiente’ per parlare di sviluppo economico e tutela ambientale: crescita o decrescita, cibo, agricoltura e sostenibilità. Il 6 dicembre, invece, ecco Cristiano Godano e Telmo Pievani in ’Canto d’Acqua’, per raccontare la crisi ambientale tranarrazione scientifica, musica e poesia. Si fa poi notare ’Book Party’, uno spazio singolare dedicato ai libri che cavalca il grande tema del riuso: il 21 settembre dalle 16 alle 20 la Fondazione del Monte condividerà una parte del suo archivio librario, donandone i volumi al pubblico e lo spazio si animerà con centinaia di libri di letteratura, arte, una selezione di testi dedicati a Bologna. I volumi potranno essere sfogliati, scelti e portati a casa gratuitamente, utilizzando una shopper messa a disposizione dalla Fondazione. Il 22 settembre, invece, in questa cornice da festa dei libri, arriva Daria Bignardi con Silvia Righini e Stefano Sgambati, per parlare di libri fanno nel podcast ’Parlarne tra amici’.

La rassegna continuerà per tutta la stagione con le presentazioni di: Viola Ardone, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Maragoni, Alessandro Piperno, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, e con la presentazione del libro postumo di Michela Murgia, presentato da Marcello Fois e letto dall’attrice Valentina Melis. Del ruolo degli adulti nell’accompagnare e sostenere I ragazzi oltre I disagi, tratta invece il ciclo ’Quello che in aula non si dice’, a cura de Il Mulino, mentre Musica Insieme ritorna con ’Vite straordinarie’, il ciclo di proiezioni dedicato ai protagonisti della cultura e della società e per il Festival Respighi un omaggio ad Alberto Fano. Il Lab intercetta poi come ogni anno tanti festival che entrano in Oratorio con uno spettacolo: ecco Eccentriche. Storie di donne fuori dal comune e Gender Bender che porta Landascape, dove la coreografa danzatrice cipriota Elena Antoniou tratta il suo corpo come paesaggio, offrendolo allo sguardo del pubblico.