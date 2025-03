Incontri dedicati al canale Reno

Inizia oggi un ciclo odi incontri e un visita guidata dedicati alla ’Storia e attualità del canale di Reno dentro le Mura’, alla Fondazione Lercaro di via Riva Reno 57. Oggi alle 18 sarà Paola Foschi a tratteggiare la ’Storia di un canale urbano’, mentre i prossimi appuntamenti sono in calendario il 27 marzo e il 3 aprile sempre alle 18. Saranno toccati vari aspetti che riguardano il canale, dalla sua storia alle chiese presenti lungo il suo corso e i progetti di valorizzazione di alcune città europee. Sabato 29 marzo, con partenza in via Riva Reno 55 alle ore 9.30, è prevista una visita guidata alle chiese del primo tratto dentro mura e all’Opificio delle Acque con la mostra ’Canali nascosti’. La Fondazione Lercaro ha la sua sede in un edificio un tempo appartenuto a un ordine religioso femminile e sorto per dare asilo ai bambini delle lavandaie del canale Reno antistante.