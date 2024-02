Incontri di sostegno ai neogenitori

Riapre lo spazio Zero-dodici e riprendono i percorsi che il Centro per le famiglie dedicano alla formazione dei neogenitori. Tra Zola, Casalecchio e Sasso ricominciano le azioni di accompagnamento, orientamento e sostegno alla genitorialità del Centro per le famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia, rivolte a genitori di bambini nella fascia 0-6 anni per affrontare insieme le problematiche più frequenti nei primi anni di vita dei propri figli. Dal ciclo di incontri dedicato al massaggio infantile al progetto "A Casa Insieme", che offre la possibilità di avere un’ostetrica a domicilio per fornire consigli su allattamento e accadimento. Da oggi riprendono le azioni dello spazio Zero-dodici dedicato alle mamme: momenti di ascolto e condivisione.