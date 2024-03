Incontri e film per ricordare Franco Basaglia

In occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia (11 marzo 1924), psichiatra, promotore di una riforma radicale dell’assistenza psichiatrica che portò con la legge 180 del 1978 alla chiusura dei manicomi, l’Istituzione Gian Franco Minguzzi organizza da marzo a fine maggio una serie di eventi per presentare i temi principali del pensiero di Basaglia e discutere con il grande pubblico, uscendo dall’ambito dei soli addetti ai lavori. Sono previsti presentazione di libri, alcuni nell’ambito del Festival 2024 delle biblioteche specializzate di Bologna, conferenze e un ciclo di proiezioni di film e documentari, in collaborazione con Cineteca e l’Archivio Basaglia di Venezia.

Il primo appuntamento è oggi con la presentazione del libro di Paolo F. Peloso Franco Basaglia, un profilo: dalla critica dell’istituzione psichiatrica alla critica della società, in collaborazione con il Collegio nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale (ore 17 Biblioteca di via Sant’Isaia 90 a Bologna). Partecipano Angelo Fioritti, Valeria Babini e John Foot.

Il 20 marzo, invece, alle 14.30, nella sala del Consiglio metropolitano a Palazzo Malvezzi, si terrà una lectio magistralis di Benedetto Saraceno Perché Basaglia è attuale per i giovani d’oggi, con gli interventi di studenti e studentesse di alcuni istituti superiori e docenti. Lo stesso giorni inizia la rassegna al Modernissimo (fino al 26 marzo) con la rasegna di film Il pensiero che cambia le cose: 100 anni di Basaglia al cinema. "Ricordare Franco Basaglia – ha sottolineato Bruna Zani, presidente dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi– non è solo un omaggio alla figura dello psichiatra che “ha chiuso i manicomi”, ma anche un riconoscimento del contributo fondamentale del suo pensiero e della sua opera a favore della dignità e della libertà delle persone, anche di quelle più vulnerabili".