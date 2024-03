Incontri e studi: l’Istituto Parri e l’Archivio di storia delle donne uniscono le forze

Un’alleanza tra istituzioni culturali per presentare studi e lavori di ricerca che abbiano come tema centrale la storia delle donne e di genere. L’Archivio di storia delle donne e l’Istituto storico Parri uniscono le forze, gli spazi e due diversi cicli di incontri che, tradizionalmente, si tenevano nei rispettivi luoghi, in via del Piombo 5 e in via Sant’Isaia 18. L’obiettivo: valorizzare il proprio patrimonio e rafforzare la relazione. Il debutto di questo nuovo dialogo tra istituzioni culturali è oggi alle 17, nella sala Berti Arnoaldi del Parri in via Sant’Isaia 20 con la presentazione del volume L’aborto. Una storia, a cura di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi (Carocci, 2023). A pochi giorni dalla notizia dell’inserimento del diritto di aborto nella Costituzione francese questa presentazione affronta in prospettiva storica l’approvazione della legge che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza, avvenuta a pochi giorni dal ritrovamento del corpo assassinato di Aldo Moro.

All’incontro interverranno: Alessio Gagliardi e Paola Rudan dell’università di Bologna, Paola Stelliferi dell’università di Padova con la moderazione della responsabile dell’Archivio di storia delle donne Elena Musiani.

La volontà è quella di unire i cicli Sul filo delle carte a cura dell’Archivio di storia delle donne che ha sede nel Centro delle donne e 900 Storie dell’Istituto storico Parri dedicato alla storia contemporanea. Gli appuntamenti si svolgeranno alternativamente nelle due sedi e vedranno la partecipazione di storiche e storici diversi, in collaborazione anche con la SIS (Società italiana delle storiche). A coordinare il lavoro sono Elena Musiani e Toni Rovatti. Il secondo appuntamento è previsto il 16 maggio dalle 14.30 alle 18.30: un pomeriggio seminariale intorno al tema dei Femminismi e ricerca storica: risultati e nuove prospettive.