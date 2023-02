Incontri formativi dedicati agli imprenditori agricoli

Prosegue il percorso istituzionale di collaborazione e sostegno delle aziende agricole del territorio, promosso dall’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese in collaborazione con quella Savena-Idice, assieme al dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna, la federazione provinciale Coldiretti Bologna, la federazione provinciale CIA Bologna e Modena, la Confagricoltura Bologna ed ARAER (Associazione regionale Allevatori dell’Emilia-Romagna), con un terzo ciclo di incontri rivolto agli agricoltori del territorio dell’Appennino. L’obiettivo è quello di contribuire a formare gli imprenditori di piccole medie aziende di questo ampio territorio montano su tre argomenti rilevanti: la gestione dell’allevamento familiare, il taglio del bosco e le principali attenzioni per la sicurezza sul lavoro in agricoltura. E’ su questi argomenti che si terranno gli incontri di formazione, rivolti principalmente alle aziende agricole, ma aperti a tutti, in programma il 14 e 21 febbraio, dalle 14.30 alle 17.30 presso la sala civica “Le Caselline” di Pian di Setta (Grizzana Morandi) in via Piana Cinelli 140.

Come spiega Alessandro Santoni, referente istituzionale dell’iniziativa nonché presidente del Distretto Appennino Bolognese e sindaco di San Benedetto: "Questo percorso dimostra la volontà non solo a parole di riconoscere la centralità del ruolo degli agricoltori nella economia locale e nella conservazione di ambiente, del territorio e del paesaggio. Per questo continuiamo a portare avanti l’impegno istituzionale che ci eravamo assunti nei confronti delle aziende agricole, e questo terzo ciclo di incontri rappresenta la conferma di tale volontà".