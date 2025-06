Incontri hot finiscono in rapina. Video per ricattare le vittime

Metteva annunci su siti di incontri. Poi, durante l’appuntamento, rapinava e ricattava le sue vittime. Un moldavo di 24 anni, irregolare e senza fissa dimora, è finito in carcere, a seguito di una serrata indagine della Squadra mobile, avviata dopo una rapina avvenuta lo scorso 12 maggio in un appartamento di via della Beverara, ai danni di un sessantacinquenne. Il giovane è ritenuto autore di almeno due rapine in abitazione e di una estorsione.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori della Mobile, il ventiquattrenne avrebbe utilizzato sempre lo stesso modus operandi: inseriva diversi annunci su portali internet per incontri intimi. Dopo aver ottenuto fiducia e aver concordato l’appuntamento, si recava a casa della vittima, dove dopo averla percossa e legata con delle fascette, rubava il denaro contante presente nell’abitazione e costringeva le vittime a effettuare a suo favore dei bonifici istantanei.

Il ragazzo, oltre alla violenza, filmava anche dei video intimi alle vittime, minacciandole di inviarli ai loro contatti qualora avessero denunciato quanto subìto.

Lo scorso 12 maggio in via della Beverara erano intervenute subito le Volanti. L’uomo, che aveva i polsi legati con delle fascette da elettricista e dei lividi sul volto, aveva raccontato agli agenti di aver conosciuto poco prima il ragazzo su una chat di incontri: una volta in casa, il ventiquattrenne, che si era presentato come colombiano, lo aveva poi colpito con dei pugni al volto e legato. Aveva inoltre frugato nel suo portafogli, riuscendo a trovare 200 euro. Non solo. A quanto appreso successivamente dagli investigatori, l’uomo aveva raccontato di essere stato vittima anche dell’estorsione sessuale.

Al termine del lavoro della Squadra mobile, il fermo è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia in carcere a carico dell’indagato. Adesso, il sospetto è che possano essere ben più di tre le vittime circuite dal giovane rapinatore. "In ragione delle modalità di commissione dei reati e della loro serialità – spiegano dalla Questura – è ragionevole ipotizzare che il fermato possa avere consumato altri reati della medesima natura che non siano stati denunciati, pertanto si invita chiunque possa aver subito una rapina o una estorsione simili a quelle descritte a rivolgersi alle forze dell’ordine".