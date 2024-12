Incontri in biblioteca. Il noir di Scaldaferri: "Notte di polvere"

Atmosfera noir per il paese grazie a ‘Una Medicina... di Libri’: incontri e letture con autori medicinesi. Si parte con Romilda Scaldaferri domani, alle 18 nella bella Sala del Camino della Biblioteca Comunale in via Pillio 1. L’ingresso è gratuito alla presentazione di ‘Notte di polvere’ della Scaldaferri. Il romanzo, edito da Pendragon, è un appassionante nuovo caso per l’ispettrice Rosa Maria Lamberti. La morte di un uomo, precipitato dal quarto piano dell’Istituto Ortopedico Rizzoli a Bologna, la porterà a indagare all’interno dell’antico edificio. Sarà Daniela Faccenda, psicologa, a dialogare con l’autrice. Romilda Scaldaferri vive e lavora a Bologna. Dopo anni dedicati all’attività di ricerca, ha intrapreso la carriera di consulente aziendale in area Risorse umane e organizzazione. Ha pubblicato numerosi saggi specialistici in riviste e volumi miscellanei. Nel 2017 il suo primo romanzo, Il Vincente, seguito nel 2021 da Mater dolorosa. Per maggiori informazioni si può chiamare lo 0516979209 o consultare www.comune.medicina.bo.it.