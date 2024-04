Incontri online sui conflitti in famiglia

Primo appuntamento, oggi per il ciclo di incontri sul tema del conflitto in famiglia intitolato: famiglie allo specchio, un percorso sulle fragilità.

Da oggi al 23 maggio sono in programma sei incontri condotti dalla dott.ssa Marzia Pantanella, pedagogista clinica e mediatrice familiare. Si tratta di in percorso laboratoriale gratuito in modalità online sul tema del conflitto in famiglia in presenza di figli fragili e sui temi della disabilità e dell’inclusione.

Laboratorio realizzato da Cedim (Centro Emiliano di Mediazione familiare e dei Conflitti) che collabora da anni con il Centro per le Famiglie dell’Unione Reno, Lavino Samoggia per la realizzazione di interventi di mediazione familiare rivolta a genitori separati o in fase di separazione. Il percorso è rivolto ai genitori interessati, operatori, educatori. Per partecipare è necessaria l’iscrizione attraverso il modulo presente sul sito dell’Unione Reno Lavino Samoggia.