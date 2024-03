Incontri per chi si prende cura di anziani, malati e disabili

Ha preso il via, giovedì scorso, nel centro per le famiglie Casa Isora, in via Matteotti a San Giovanni in Persiceto, il ciclo di incontri informativi e formativi rivolti ai caregiver. Sono quelle persone che si prendono cura di un malato o disabile. Gli incontri, organizzati dall’azienda di servizi alla persona Seneca e dall’Ausl di Bologna distretto pianura ovest, si tengono, con degli esperti, il giovedì dalle 14.30 alle 17.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì e si intitola ‘La movimentazione nella persona anziana’ (fisioterapista); il 4 aprile, ‘Il contratto collettivo del lavoro domestico e l‘amministrazione di sostegno’ (Agenzia del lavoro e sportello Io sostengo); l’11 aprile, ‘L’igiene degli ambienti e cura della persona’ (operatori socio sanitari); il 18 aprile, ‘Conoscere i servizi territoriali e percorso commissione invalidi civili’ (servizi sociali territoriali); il 2 maggio, ‘La gestione della persona con demenza e la relazione con la persona non autosufficiente’ (geriatra e psicologo); il 9 maggio, ‘Presentazione centro ausili adattamento domestico’ (operatori Centro addestramento diurno disabili); il 16 maggio, ‘La salute del Caregiver: un supporto per l’accesso ai programmi di screening oncologici organizzati - attività e servizi territoriali per i caregiver (Ausl Bologna – Uoc governo dei percorsi di screening e punto unico caregiver). E sempre sul tema, è stata riproposta anche la ‘Scuola online del caregiver’, con incontri online sulla piattaforma Teams organizzati dai centri per i disturbi cognitivi e demenze dell’Ausl.

Lo scopo è quello di affrontare le diverse tematiche riguardanti la patologia del deterioramento cognitivo attraverso un dialogo costruttivo con i vari professionisti della rete sanitaria e socio - assistenziale del territorio bolognese. Per partecipare non è necessario avere un account personale, ma è possibile accedere in maniera libera e gratuita. Maggiori informazioni sul sito web del Comune di Persiceto.

p. l. t.