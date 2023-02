Inizia sabato prossimo, su iniziativa del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni valli Reno Lavino Samoggia, una serie di incontri per i futuri genitori e i nuovi nuclei familiari, con l’obiettivo di costituire uno spazio dedicato alle coppie per affrontare le insicurezze che si possono vivere durante la gravidanza e anche per sostenere i vissuti emotivi e rafforzare le competenze educative individuali e di coppia dei futuri genitori. Per le coppie in ‘dolce’ attesa sabato negli spazi de La Mandria a Zola è in programma il primo incontro della serie: Una cicogna per due: appuntamento mensile di accompagnamento e sostegno alla genitorialità in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tatami e aperto a tutte le coppie residenti nell’Unione. Durante gli incontri, gratuiti, professionisti esperti in psicologia e fisiologia perinatale saranno a disposizione per rispondere a dubbi, paure e insicurezze dei neo-genitori e promuovere la comunicazione all’interno della coppia e nella relazione col neonato. Dalle 10 alle 12 le dottoresse Alice Quatraro e Valentina Guidotti affronteranno il tema della fisiologia e affettività nella gravidanza. Gli incontri sono gratuiti e su prenotazione con modulo online.