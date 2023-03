Incontri per neo genitori dell’Unione

Due incontri per il ‘Tè delle 10’ da lunedì prossimo alla ludoteca Ducentola rivolti ai neo genitori con bimbi da zero a 12 mesi. Iniziativa dell’Azienda Usl di Bologna e dell’Unione dei comuni Reno Lavino Samoggia che sviluppa un progetto di accompagnamento, orientamento e sostegno ai neogenitori, attivato in collaborazione con la pediatria territoriale e il Consultorio familiare. Il progetto è itinerante a Casalecchio, Zola, Sasso, Monte San Pietro e Valsamoggia, ed è rivolto a coppie in attesa e genitori di bambini da 0 a 12 mesi residenti nell’Unione. I temi affrontati sono i vaccini in età pediatrica, la prevenzione infortuni e la sicurezza domestica, l’allattamento e lo svezzamento, il ritmo sonno-veglia, i cambiamenti nella coppia, le problematiche dei primi mesi di vita del neonato.