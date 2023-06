Incontri, premi e visioni d’autore

Il fitto programma di oggi si apre con l’attesa anteprima italiana di ’The Book of Solutions’ di Michel Gondry alle 15 al cinema Arlecchino, alla presenza del regista. Alle 16 al Lumière ’Silent Land’ di Agnieszka Woszczyńska. Per Biografilm Italia, in anteprima mondiale alle 19, sempre al Lumière, verrà presentato ’Devoti tutti’ di Bernadette Wegenstein. In sala la regista e la voce narrante Donatella Finocchiaro. ’After Work’ di Erik Gandini è alle 18 all’Arlecchino. Infine, in occasione del premio a Roberta Torre, alle 21 sempre all’Arlecchino la regista incontrerà il pubblico per la proiezione di Zia Enza è in partenza, Con occhi diversi e La notte quando è morto Pasolini.