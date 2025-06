Incontri sotto il portico

Proseguono gli ’Incontri in libreria’, organizzati nell’ambito di aMa Bologna Estate alla storica Libreria Nanni sotto il suggestivo portico di via de’ Musei, per riscoprire la città e i suoi protagonisti attraverso libri, racconti e dialoghi con gli autori, tra cultura e memoria, sport, esplorazioni urbane e luoghi dimenticati.

E proprio di sport si parla oggi alle 18 con ’1964-Fotostoria di uno scudetto’: presentazione del volume fotografico edito da Minerva dedicato allo storico trionfo del Bologna Calcio.