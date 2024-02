Incontri sulla sicurezza con le forze dell’ordine

Si parla di sicurezza martedì prossimo nella sala comunale Renato Giorgi dove su iniziativa dell’amministrazione è in programma un confronto pubblico in collaborazione con l’Arma dei carabinieri. Un incontro informativo in cui i rappresentanti delle forze dell’ordine illustreranno l’andamento delle azioni di presidio del territorio, parlando delle sinergie attivate, dei comportamenti corretti, degli obiettivi e dei risultati conseguiti. "L’obiettivo è fare chiarezza e incentivare e migliorare la collaborazione tra cittadini e istituzioni". Interverranno Leonardo Bricca, comandante Compagnia Carabinieri di Bologna Borgo Panigale, Emanuele Manieri, comandante Stazione Carabinieri di Sasso Marconi, il sindaco Roberto Parmeggiani e l’assessore alla Sicurezza Alessandro Raschi.