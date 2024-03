Incontro a Casa Savini

‘Trittico tra Case Illustri’ è l’iniziativa di tre Case Museo attive sul territorio e da poco tempo riconosciute dalla Regione e sostenute in particolare dall’assessorato alla Cultura. Si tratta del Museo Guerrino Tramonti a Faenza, quella di Remo Brindisi nella pineta del Lido di Spina e quella di Renzo Savini in via Letizia 11 a Bologna, dove oggi alle 18.30, si svolgerà l’incontro Genus loci e l’energia invisibile che lo abita. Nuove opportunità di incontro fra luoghi e persone. Oltre alla padrona di casa Benedetta Savini Marescotti, partecipano Marco Tramonti, figlio dell’artista e presidente della Casa Museo Guerrino Tramonti e di Milena Camposano Tramonti, presidente dell’omonima Fondazione. E poi ancora Laura Matilde Ruffoni, l’archeologa Claudia Cincotti, Simona Lombardi e Alessandro Porri, storico dell’arte e guida turistica. Per prenotazioni: savinicultura@gmail.com