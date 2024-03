Incontro al Circolo della Caccia. Il generale Figliuolo si racconta

Il generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo si racconta al Circolo della Caccia, questa sera, in un incontro durante la quale parlerà del libro ’Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande’, di cui è autore, assieme al vicedirettore del Corriere della Sera, Beppe Severgnini che sarà presente alla serata e converserà con il generale. Un testo dove l’alto ufficiale ripercorre le tappe fondamentali dell’esperienza di commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Nella sua prestigiosa e importante carriera il generale Figliuolo ha maturato esperienze e ricoperto incarichi molteplici e diversificati, in ambito Forza Armata Esercito, interforze e internazionale.

L’evento realizzato con la collaborazione del generale di Squadra Aerea, Alberto Biavati e dal socio del Circolo, Franco Poli. Il generale Figliuolo sarà intervistato da Agnese Pini, direttrice responsabile di QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.