Incontro all’Opificio per discutere di giovani e lavoro

Dopo tre mesi di lavoro in quattro scuole superiori del territorio si conclude, martedì 25 febbraio, all’Opificio Golinelli, ’Spazio Lavoro’, percorso di orientamento creativo avviato tre anni fa da Cisl Emilia-Romagna con il Teatro dell’Argine, coordinato da Cisl Area metropolitana. Partecipano alcune classi degli istituti Aldini Valeriani di Bologna, del Malpighi di San Giovanni in Persiceto, del Mattei di San Lazzaro, e dei Salesiani. Si inizia alle 15 con ’Mani in pasta nel lavoro’, approfondimento sui giovani e lavoro con Enrico Bassani segretario Cisl di Bologna, il sindaco Matteo Lepore, Eugenia Ferrara (Fond. Golinelli), Gian Luca Galletti (Emil Banca), Giuseppe Boschini (Fondazione ITS Maker), Mattia De Luca (Teatro dell’Argine), Marco Silvagni (Agenzia Regionale Lavoro). Modera Andrea Zanchi, capocronista de il Resto del Carlino Bologna. A seguire la performance ’Curriculum vitae’ a cura del Teatro dell’Argine. L’evento è aperto a tutti, previa registrazione a: www.eventbrite.it/e/esito-finale-del-progetto-spazio-lavoro-scuole-2024-25-tickets-1227603147059?aff=oddtdtcreator