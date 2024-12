Incontro aperto per i genitori sugli asili pubblici e paritari

In vista delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2025 - 2026, il Comune ha organizzato un incontro di presentazione delle scuole statali e paritarie presenti sul territorio. All’incontro, fissato per oggi alle 17,30 nella sala consiliare del municipio, e rivolto alle famiglie dei bambini nati nel 2022, saranno presenti gli amministratori comunali e i rappresentanti delle scuole dell’infanzia. Intanto, l’amministrazione ha fatto sapere che le iscrizioni agli asili Nicoli, Scagliarini Antonangeli, Sacro Cuore e Cappuccini si possono presentare dall’8 al 31 gennaio prossimi. Mentre per quanto riguarda la Fondazione polo d’infanzia Amici dei bimbi e la scuola d’infanzia Santa Clelia Barbieri le iscrizioni si effettuano dal 7 al 31 gennaio. Infine, alDon Antonio Pasquali, iscrizioni dal 7 gennaio al 28 febbraio.