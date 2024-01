Bologna, l’orefice Baldazzi dopo l’incontro col sindaco: “Città 30 negativa per le prossime elezioni”

Bologna, 29 gennaio 2024 – "Secondo me questa storia della Città 30 potrebbe incidere negativamente alle prossime elezioni". Gira in macchina facendo attenzione ai limiti, l'orefice Sergio Baldazzi, solo che vede "tante persone che vanno ai 30 anche se potrebbero andare tranquilli ai 50".

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e Sergio Baldazzi, il primo multato a causa del nuovo limite dei 30 km/h

E lo ha detto al sindaco Matteo Lepore, che stamattina è andato a trovarlo, come promesso, al suo laboratorio in via Mazzini. Baldazzi è stato il primo multato della Città 30, la mattina del 16 gennaio. "Lepore, con grande signorilità, prima mi è venuto a trovare in negozio, poi mi ha offerto un caffè nel bar a fianco - racconta Baldazzi, la foto è stata caricata su Instagram -. Cosa ci siamo detti? Mah, abbiamo detto le nostre opinioni e non è cambiato granché: ognuno rimane del suo parere. Io ho ribadito al sindaco che secondo me la Città 30 fatta così non ha senso, sono d'accordo con quello che vuole fare il ministero dei Trasporti, ovvero mettere un freno al limite generalizzato ovunque. Lui invece tira dritto, dice che i cittadini si abitueranno e capiranno che è una misura necessaria e che darà benefici. Va bene, ognuno è convinto delle sue ragioni".

Il caffè Lepore-Baldazzi è stato anche colorato da uno scambio in pubblico, con fan dell'orefice. "Mentre ne parlavamo, una signora lì vicino continuava a darmi ragione. Sento che in diversi la pensano come me - aggiunge Baldazzi -. Lepore ha detto che qualcosa modificherà se necessario, non specificando cosa, ribadendo che lui vede che non c'è caos un strada. Io vedo un'altra cosa, vedo gente terrorizzata di prendere una multa e poi perdere punti della patente. Si è creata una cappa di terrore, le persone non possono permettersi di perdere la patente, ecco perché credo che la misura vada modificata".

Infine l'accenno politico. "Forse qualcosa alle urne il Pd la pagherà, a Bologna - conclude il gioielliere -. Io Lepore non lo voterei, faccio parte di un'altra fazione. Spero che la battaglia contro questo tipo di Città 30 abbia dei frutti. Lepore, comunque, è stato gentilissimo e l'incontro molto cordiale”.