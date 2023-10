Incontro con Evans

Nell’ambito della Biennale di fotografia dell’industria e del lavoro, promossa dal Mast di via Speranza, e quest’anno dedicata a ’Game’, l’industria del gioco, questo pomeriggio alle 18,30 incontro con Cécile B.Evans, in dialogo con Francesco Zanot e Lorenzo Balbi, curatori della mostra ’Reality or Not’ dello stesso Evans in corso a MAMbo. Qui l’artista approfondisce il tema della produzione della realtà, indagando il problema dell’autorialità nella prospettiva futura e nella creazione di mondi virtuali.