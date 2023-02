È un film, un documentario e una commedia, tutto insieme. ’Gigi la legge’ sarà proiettato domani alle 20 al Lumière alla presenza del regista Alessandro Comodin, dell’attrice e autrice Teresa Mannino e del protagonista Pier Luigi Mecchia. Che è poi lo zio del regista: un sovversivo e originale vigile di campagna alle prese con una misteriosa serie di suicidi, in un mondo di provincia tra realtà e fantasia. Girato tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto è stato premiato dalla giuria al Festival di Locarno ed è in gara ai David di Donatello. Dopo l’anteprima al Lumière sarà poi nelle sale dal 9 febbraio ma si sta già facendo notare come piccolo e delizioso caso ai box office.