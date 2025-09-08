Incontro con Gino Cecchettin sul tema ’Quei bravi ragazzi’

Una Festa dell’Unità, quella che si è tenuta al Centro Feste Cà Nova di via San Carlo a Medicina, che si avvia alla conclusione nella serata di oggi, 8 settembre. Sul palco ci sarà un ospite importante: Gino Cecchettin. L’appuntamento finale è in programma questa sera, alle 20.30, nello spazio dibattiti Nilde Iotti del Centro Cà Nova. L’incontro dal titolo ‘Quei bravi ragazzi - Patriarcato, violenza, normalizzazione: la cultura da cambiare’ vedrà Gino Cecchettin parlare, dal palco, con Valentina Baricordi, consigliera comunale del Pd a Medicina. A portare il suo saluto sarà anche Stefania Pernisa, portavoce della Conferenza Donne Democratiche del Circondario Imolese. La serata vedrà anche un prezioso intervento di Associazione PerLeDonne Odv di Medicina.

"Parlare di violenza di genere – spiega Valentina Baricordi – non è mai abbastanza. Questa sera alla Festa de l’Unità di Medicina, chiuderemo insieme con Gino Cecchettin, un appuntamento che è prima di tutto un atto di responsabilità collettiva. Perché educare all’affettività, alla relazione e al rispetto è l’unico modo per fermare la cultura della violenza".

La Festa dell’Unità di Medicina, iniziata il 29 agosto scorso, ha visto alternarsi tante personalità di rilievo per dibattiti importanti: sulla sanità pubblica è intervenuto l’assessore regionale Massimo Fabi con il senatore Daniele Manca, sulla maternità dal palco ha parlato l’assessora regionale Isabella Conti e, per l’appuntamento ’L’Italia che Unisce, l’Italia che cambia’, hanno parlato il segretario regionale Pd, Luigi Tosiani, il consigliere regione pentastellato, Lorenzo Casadei e l’assessore regionale Avs, Giovanni Paglia.

