Incontro con la scrittrice iraniana. Aliyeh Ataei

La scrittrice iraniana Aliyeh Ataei, finalista al Premio Inge Feltrinelli, presenta oggi alle 18,30 il suo ’Ventre Sepolto’ (Utopia Editore), un romanzo che affronta la disforia di genere e ricerca di identità nell’Iran di oggi. A parlarne con l’autrice sarà Gerardo Masuccio, editore di Utopia, mentre traduce dal persiano Giacomo Longhi.

L’appuntamento è alla Sala Contiero, Comunità Universitaria San Sigismondo, in via San Sigismondo 7/A. Il protagonista, Mani Rafat, è un ingegnere di mezza età con disturbi psichici e dipendenza da droghe, che vaga per Teheran in cerca della sorella gemella. Abbandonato dalla moglie, si muove in una città scossa da proteste. Durante la ricerca, l’identità maschile di Mani si intreccia con quella femminile della sorella scomparsa, per un finale intenso e toccante.