Incontro con l’autore. Justin Hancock Domani alle 17 alle Serre dei Giardini Margherita, incontro con Justin Hancock per presentare il libro "Consenso, possiamo parlarne?". Dialogo con Silvia Saccoccia della Casa delle donne di Bologna. Laboratorio in lingua inglese a seguire. Per info: stampa@settenove.it.