Incontro con Marco D’Amore per raccontare ’Caracas’

L’appuntamento per chi ama il cinema è domani sera alle alle 21, quando il regista Marco D’Amore (foto) sarà al cinema Odeon di via Mascarella, per salutare il pubblico prima della proiezione del suo ultimo film ’Caracas’, di cui è anche protagonista accanto a Toni Servillo.

Tratto dall’opera letteraria ’Napoli Ferrovia’ di Ermanno Rea, racconta la storia di Giordano Fonte, uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c’è appunto Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare.

D’Amore mette in scena non solo la ricerca di senso, ma anche l’amore, difficile, impossibile, tra Caracas e Yasmina, che si dipana tra i vicoli di una città in cui tutti cercano disperamente di non perdersi e, forse, di salvarsi.