Incontro con Pompili per comprendere. Olivier Messiaen Domani alle 18 al Conservatorio Martini, Enrico Pompili eseguirà alcuni brani di 'Vingt Regards sul l’Enfant-Jésus' di Messiaen, introdotti da un racconto sulla composizione. Un'occasione per comprendere il simbolismo del Presepe nella visione cosmica di Messiaen.