Incontro con Renato Barilli

Forse non di facile approccio, ma di certo originale, come tutte le sue idee, ed estremamente approfondito. Renato Barilli, ’padre’ della Fenomenolgia degli stili, professore emerito dell’Alma Mater, pittore e critico d’arte, manda in libreria la sua ultima fatica.

Oggi alle 17 nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, Barilli presenta ’Il pensiero occidentale. Dai presocratici al postmoderno alla luce del materialismo storico culturale’ (ed Mimesis). Come dire, un ritorno alla filosofia, componente fondamentale del suo percorso, che propone in un viaggio capace come sempre di grande sintesi, tra le idee e le scoperte del mondo concreto.