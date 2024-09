Incontro con scintille. Ugolini contro lo sfidante: "Viene da Federcoop". Lui: "Temi irrilevanti"

Addio fair play, è tempo di scintille. La campagna elettorale per le Regionali entra nel vivo e il primo incontro tra Elena Ugolini e Michele de Pascale non è stato a un duello-confronto, ma in Fiera, in occasione di ’Farete’, la convention degli industriali di Bologna, Modena e Ferrara.

Tutto era cominciato in un clima disteso, con le parole di Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, che chiedeva "ascolto da parte della nuova presidenza regionale", spiegando che "il mondo dell’economia e della politica devono andare a braccetto", spendendo poi sui candidati alle prossime elezioni, poche (e imparziali) parole: "Sono due buoni nomi per la nostra Regione. Esprimono due direzioni interessanti, possiamo lavorare bene con entrambi".

Poco dopo, però, l’ambiente si surriscalda. Ad attaccare è la candidata civica appoggiata dal centrodestra, che per un giorno abbandona la consueta mitezza per tirare in ballo l’antico collateralismo tra coop (rosse) e politica, lanciando così il primo vero affondo al candidato del centrosinistra.

L’arrivo dei due contendenti è in tempi diversi: prima arriva de Pascale, con l’assessore regionale Vincenzo Colla, poi arriva lei. Entrambi in prima fila, ma già la disposizione in sala dice tanto: nell’ala sinistra della sala de Pascale, nella parte destra della platea Ugolini.

La preside la prende larga, parte dall’apprezzamento della relazione del leader di Confindustria Emilia Valter Caiumi e dell’intervento del leader nazionale degli industriali Emanuele Orsini. Ma, poco dopo, spiazza i presenti su de Pascale: "Appena lo vedo lo saluto – dice –. In verità non è lui il mio rivale. Ma la ’ditta’ che gli sta dietro, cioè quella commistione tra economia e politica nella nostra regione che ha portato a un certo tipo di impostazione su tutte le politiche. Sul fatto che sia dipendente di Federcoop in aspettativa, che il nuovo possibile sindaco di Ravenna sia un dipendente di Federcoop e che il sindaco attuale di Lugo sia dipendente di Legacoop, dobbiamo farci delle domande".

Non solo. Ugolini torna anche sul duello organizzato per il 19 settembre da Legacoop, al quale ha dato forfait (parteciperà, infatti, al Salotto di Patrizia Finucci Gallo): "Avevamo concordato di fare un incontro a porte chiuse senza giornalisti, e il giorno dopo mi sono trovata la notizia di un incontro pubblico. Io sono abituata a rispettare i patti", conclude, facendo intendere che anche l’impostazione del duello non partiva da presupposti d’imparzialità.

E de Pascale? Il sindaco di Ravenna preferisce non raccogliere. E in sala, accanto a Matteo Lepore, dice sarcastico: "E questi sarebbero i temi politici importanti? In verità mi paiono irrilevanti". Lepore sorride, de Pascale pure. E finisce lì. Torna a parlarne qualche ora dopo, durante l’incontro sulla sanità in città, mantenendo il punto. "All’attacco di Ugolini ho risposto con un sorriso, tant’è che sono andato a salutarla perché non ci conoscevamo". In effetti, il dem – dopo l’affondo dell’avversaria – l’ha incrociata sotto al palco e si è fermato per salutarla cordialmente. Lei ha contraccambiato con un "finalmente ci conosciamo". Poi si sono stretti la mano.