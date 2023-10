Incontro con Stefan Crepon e con il regista Michel Gondry

Andiamo al cinema, di nuovo e più volentieri quando c’è l’occasione di vedere anteprime o di incontrare attori e registi. E così Pop Up Cinema Bologna e I Wonder Pictures in occasione dell’uscita in sala di ’Il libro delle soluzioni’, diretto da Michel Gondry (regista di ’Se mi lasci ti cancello’) propongono un incontro con il regista (nella foto) domani pomeriggio all’Arlecchino di via Lame, al termine della proiezione delle 17,45. Il film è una commedia imprevedibile e scatenata, una parabola sulla creatività e sulle sue incognite, con un clamoroso Pierre Niney. Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevennes. Ma qui, la sua creatività esplode gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo... La proiezione di domani sarà doppiata in italiano.

Ma le occasioni di vedere del buon cinema non finiscono qui. Infatti, per celebrare il genio creativo di questo cineasta e ripercorrere la sua carriera da cima a fondo (non solamente quella cinematografica, ma anche quella che l’ha visto a lungo alla regia di alcuni tra i videoclip musicali più sorprendenti e importanti di sempre grazie a collaborazioni con Björk, Massive Attack, Daft Punk o The Chemical Brothers e The Rolling Stones), lunedì 6 novembre prenderà vita sempre all’Arlecchino la ’Gondry Night’ con la proiezione di ’Michel Gondry do it yourself’ e ’A letto con Michel Gondry’ entrambi diretti da François Nemeta.

Ma già questa sera sarà la volta di un’altra anteprima. All’interno della rassegna Mardì Bon Bon, programmazione settimanale che propone il meglio del cinema francese, al Pop Up Cinema Jolly, alle 21 verrà proiettato Making Of (in versione originale con sottotitoli). Il film, diretto da Cédric Kahn e presentato alla Mostra del Cinema Venezia, racconta le disavventure di Simon, un noto regista francese che inizia a girare il suo prossimo lungometraggio: una storia di operai che lottano per impedire che la loro fabbrica venga delocalizzata. Ma niente va come previsto... È insomma una pellicola stimolante che usa la commedia sociale con il cinema come sfondo: un mondo che difende le cause nobili mentre riproduce le sue disuguaglianze. L’opera è il risultato dell’assemblaggio di tre progetti cinematografici: un film su dei lavoratori in sciopero, un film su un regista esaurito, e il backstage di una produzione. Per l’occasione, l’interprete Stefan Crepon (celebre per la serie Netflix dedicata al ladro gentiluomo Lupin) sarà presente in sala per introdurre la proiezione e dialogare con il pubblico al termine della visione.