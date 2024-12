Incontro con . Yasemin Samdereli

’Non dirmi che hai paura’ sarà in anteprima al Modernissimo, stasera, alle 19.45. Dopo la proiezione è previsto l’incontro con la regista Yasemin Samdereli, l’attrice protagonista Ilham Mohamed Osman e l’autore delle musiche Rodrigo D’Erasmo. Tratto dal libro di Giuseppe Catozzella, il film racconta la storia di Samia, una ragazza somala, che sfida un regime violente e lotta per la sua libertà e la sua passione: la corsa. Corre per le strade di Mogadiscio, in una società dove una donna non dovrebbe correre. La sua passione la porterà fino alle Olimpiadi.