Incontro di Cna sulle ultime novità della previdenza

Questo pomeriggio a Vergato (ore 18.30) la Cna di Bologna organizza l’incontro "La via per la pensione" nella sala riunioni di piazza IV Novembre 10. L’incontro ha come obiettivo quello di fornire una visione panoramica sul mondo delle pensioni alla luce delle ultime novità. Si parlerà di opzione donna, quota 103, lasciando spazio agli interventi dei partecipanti. L’intento è quello di dare indicazioni su come prepararsi alla pensione e illustrare come Cna Bologna continuerà ad affiancarti anche a conclusione dell’attività lavorativa. Conduce l’incontro Davide Degli Esposti, Direttore Patronato Epasa-Itaco, con l’intervento di Cna Pensionati. Durante questo confronto ai partecipanti verranno anche forniti i dettagli su come muoversi per verificare la propria situazione contributiva e come fare domanda di pensione qualora si abbiano i giusti requisiti.