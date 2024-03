Incontro di Potere al Popolo. Spunta il quarto candidato?

Prove tecniche di quarto incomodo domani sera alla Casa per la pace Filanda alla Croce di Casalecchio dove su iniziativa di Potere al popolo e Unione popolare è in programma un incontro pubblico intitolato ‘Casalecchio città pubblica e solidale’. Un dibattito dal quale è assai probabile possa scaturire il quarto candidato sindaco per la cittadina sul Reno. Fra i tre candidati fino ad ora noti, tutti nel campo del centrosinistra e del centrodestra, arriverebbe così un candidato di sinistra-sinistra ad arricchire la scelta a disposizione dei cittadini chiamati, i prossimi 8 e 9 giugno, a votare gli amministratori che dovranno governare la città nei successivi cinque anni. Questa è l’intenzione che non nasconde Marco Odorici ‘Oddo’ che aveva già notato come " Lo spostamento sempre più a destra è evidente, sia per il Pd che ora si trova senza la necessaria stampella "di sinistra" di E’wiva, sia per E’wiva stessa, che decide di appoggiare un candidato spinto da forze di centrodestra. In tutto questo, non ci venissero più a raccontare la storiella della buona politica o, ancora peggio, del voto utile per sconfiggere la destra".

Se ne parlerà appunto domani, dalle 19,30, dopo una introduzione di Giulia Romani (Potere al popolo Casalecchio) che chiama a capire "Di cosa hanno bisogno i territori e le nostre città? Quali sono i bisogni delle persone che ci abitano? Quali gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, dei giovani e degli studenti? Crediamo che la politica debba affrontare i temi del disagio giovanile e la mancanza di spazi di aggregazione, la questione ambientale e il tema del lavoro". Argomenti affidati agli interventi di Mauro Baldrati, Irene Ballardini, di attivisti sindacali e le conclusioni di Marco Odorici.