Incontro e firmacopie con New Martina: fenomeno social

Oggi alle 18 incontro e firma copie alla libreria Ambasciatori di via Orefici, con New Martina, che presenta ’La mia storia. Fenomeno per caso’ (ed EPC). La storia di New Martina, una giovane ragazza napoletana che si trova all’improvviso famosa in tutto il mondo grazie al social Tik Tok. Un caso emblematico, quello di Carmen Fiorito (il vero nome), 25enne originaria di Napoli, che ha iniziato a lavorare sui social per promuovere il negozio di telefonia di famiglia New Martina. A colpi di 40-50 video al giorno, dedicati a pellicole e cover per cellulari, la giovane ha raggiunto una popolarità incredibile, con milioni di visualizzazioni al giorno. Al negozio di famiglia si sono presentati anche vip come Francesco Totti e Cassano. Insomma, influencer sì, ma in un certo senso atipica, che promuove i prodotti di famiglia. Una strategia vincente, visto che all’apertura del nuovo store in pieno centro storico, in città, si sono viste file di centinaia di ragazzini decisi a fare il primo acquisto. Oggi è la volta della presentazione della sua autobiografia: e visto che ha solo 25 anni, chissà cosa ci aspetta in futuro.