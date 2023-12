Incontro in Municipio sulle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza

Domani alle 21, nella sala consiliare del Municipio di San Giovanni in Persiceto, si terrà un incontro pubblico dal titolo ’Ucraina, Gaza, energia; le sfide tra guerre e crisi economica’. Dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, l’Europa ha subito una crescente destabilizzazione, aggravata dalla guerra in Israele e nella Striscia di Gaza. Ne parleranno Gianandrea Gaiani, direttore del web-magazine ’Analisi Difesa’, Fausto Biloslavo, reporter di guerra per ’Il Giornale’ e ’Mediaset’, e Demostenes Floros, economista specializzato in temi energetici del Centro Europa Ricerche. Moderatrice, Silvia Nicoli Marchesini.