Incontro in Salaborsa. Il ritorno di Trevi nella Casa del mago

È un atteso ritorno, oggi in Salaborsa per la rassegna Le voci dei libri, quello di Emanuele Trevi, che presenta il nuovo romanzo La casa del mago (Ponte alle Grazie), assieme a Stefano Bolognini. Due anni dopo dal Premio Strega per Due vite (Neri Pozza), lo scrittore e critico letterario offre al pubblico il suo libro più personale, più commovente e ironico. Il padre, Mario Trevi, celebre e riservatissimo psicoanalista junghiano, per Trevi è il mago, un guaritore di anime. Alla sua morte lascia un appartamento-studio che nessuno vuole acquistare, un antro ancora abitato da Psiche, dai vapori invisibili delle vite storte che per decenni ha lenito, raddrizzato. Così il figlio decide di farne casa propria, di trasferirsi nella sua atmosfera inquieta e feconda, e così facendo prova a sciogliere l’enigma del padre. L’incontro è alle 18.