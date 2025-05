Incontro intimo finisce in rapina. Legato e derubato di 200 euro

Si erano conosciuti poco prima online e lui lo aveva invitato a casa, per passare una serata intima insieme. Ben presto, però, la situazione è degenerata e l’ospite, dopo aver legato il padrone di casa, lo ha aggredito con schiaffi e pugni, rapinandolo poi di 200 euro che la vittima teneva nel portafogli.

La brutta vicenda è avvenuta l’altra sera, intorno alle 23, in un appartamento di via della Beverara. Dove, chiamata dalla vittima, un sessantacinquenne, è intervenuta la polizia. Stando a quanto raccontato agli agenti delle Volanti, l’uomo avrebbe conosciuto l’aggressore su una chat di incontri. Quest’ultimo si sarebbe presentato come colombiano, anche se a detta della vittima parlava molto bene l’italiano.

La serata però non si è conclusa come il sessantacinquenne si aspettava. E i due hanno iniziato a discutere, finché l’altro non gli ha legato le mani e dopo avergli dato un pugno, ha preso i soldi che la vittima aveva nel portafogli e se ne è andato. Al padrone di casa non è rimasto altro che chiedere aiuto e denunciare il fatto alla polizia. Sull’episodio adesso sta indagando la Squadra mobile.

n. t.