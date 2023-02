Il sindaco metropolitano Matteo Lepore oggi alle 13 visiterà la stazione sciistica del Corno alle Scale. Sarà questa la conclusione di un convegno, non aperto al pubblico, dove le associazioni di categoria, da Confesercenti ad Ascom passando per la Cna, spiegheranno agli amministratori della Regione e della Città metropolitana l’importanza di questo comprensorio per l’economia di tutto l’Alto Reno. Saranno ovviamente presenti gli esponenti della Corno alle Scale srl, la società che sta gestendo gli impianti e che sta investendo parecchi quattrini per il loro rinnovamento, a cui si aggiungeranno quelli del Gruppo Monti Salute Più che hanno rilevato le Terme di Porretta. Le due realtà stanno costruendo una serie di sinergie in modo tale che la zona possa offrire sempre attrazioni turistiche diverse in base alla stagione. Per quanto riguarda quella invernale il gruppo Monti ha già preso in gestione l’ex rifugio ‘La Tavola del Cardinale’ e ribattezzandolo ‘Lo Chalet delle Terme’ e anche per l’estate la stazione sarebbe già a pieno regime se un ricorso al tar delle associazioni ambientaliste non avesse bloccato la riconversione della seggiovia ‘direttissima’ che consentirebbe anche ad anziani e disabili di arrivare al Lago Scaffaiolo. La prima parte dell’incontro (ore 12) si terrà nella sala consigliare del comune di Lizzano in Belvedere dove a fare gli onori di casa ci sarà il sindaco lizzanese Sergio Polmonari. Tra i partecipanti vi saranno anche l’assessore regionale con delega alla montagna Igor Taruffi e il consigliere metropolitano con la delega all’appennino Maurizio Fabbri.

Massimo Selleri