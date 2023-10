Incontro pubblico su frane e dissesti al Museo di Pianoro: Emergenza Climatica

L’Unione dei Comuni Savena-Idice, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, organizza domani, alle 20.30, al Museo di Arti e Mestieri di Pianoro, un incontro pubblico per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’emergenza climatica e delle conseguenze sul nostro territorio, con la partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato. Dopo gli interventi istituzionali di Barbara Panzacchi sindaco del Comune di Monghidoro e vicepresidente dell’Unione, Ivan Mantovani sindaco di Monterenzio e delegato per la Protezione civile dell’Unione, e di Viviana Boracci direttrice dell’Unione, saranno indagate le cause di attivazione di frane e dissesti nell’Appennino. L’ingresso all’evento è libero.