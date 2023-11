Incontro pubblico sulla prevenzione di furti e truffe

‘Fai attenzione ed evita le truffe’: è il titolo dell’incontro in programma giovedì pomeriggio ad Anzola e in cui si parlerà di come prevenire truffe e raggiri. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e con la polizia locale, è alle 16 in via XXV Aprile nel Centro sociale Cà Rossa. Partecipano il sindaco Giampiero Veronesi, il comandante della stazione carabinieri Luca Ghirelli, il vice sindaco Giulia Marchesini e il comandante della polizia locale Anzola – Sala, Silvia Fiorini. "Durante l’incontro – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – conosceremo assieme le principali truffe che vengono messe a segno ai danni di ignari cittadini". L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Centro sociale Cà Rossa e Lito Group.