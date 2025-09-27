Incontro tra i sindaci della Diocesi di Bologna: “Costruiamo un manifesto di speranza”

Bologna, 27 settembre 2025 – Un incontro tra la Chiesa di Bologna e i sindaci del territorio per “organizzare la speranza”. Una serie di riunioni bipartisan, “senza colore politico”, che porteranno alla stesura di un manifesto dei primi cittadini della Diocesi bolognese il 6 giugno 2026.

Il primo si è tenuto questa mattina a Villa Revedin: presenti l’arcivescovo Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore (che a livello nazionale rappresenta le Città metropolitane nell’Anci, l’unione dei comuni) e Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore per l’Anci dei piccoli Comuni, oltre a tutti gli altri amministratori. L’incontro si è sviluppato partendo dai quattro principi della Evangelii Gaudium, esplicitati attraverso esempi concreti da alcuni sindaci coordinati da quello di Medicina, Matteo Montanari. Il primo principio recita “il tempo è superiore allo spazio”; il secondo “l’unità prevale sul conflitto”; il terzo “la realtà è più importante dell’idea”; il quarto dice che “il tutto è superiore alla parte”.

“Una rete di amicizia, preparazione e sentire comune ha portato a questo gruppo per indicare il cammino da seguire – puntualizza il cardinale Zuppi –. Prendo in prestito le parole di Tina Anselmi quando diceva che ‘la politica è organizzare la speranza’, ma per chi si occupa di cose pubbliche e ha una responsabilità civica, come i sindaci, la preoccupazione è verso tutta la comunità. Bisogna sapere tenere tutta la città in mano con la sua complessità, le sue domande, la difficoltà di interloquire tra identità e accoglienza. Sempre con grande chiarezza dei ruoli, questo percorso arricchisce tutti, la Chiesa in primis, e ci aiuterà a declinare quei quattro principi su cui si è discusso, per ritrovarci, dare ulteriori risposte per il bene comune e costruire il tessuto della comunità. Una comunità che guarda al futuro e non ha paura. Ecco perché ringrazio i sindaci per la partecipazione”.

Dopo la presentazione della proposta di un itinerario nell’anno 2025-2026 di don Stefano Ottani (vicario generale per la Sinodalità), i sindaci si sono divisi in ordine alfabetico in quattro gruppi, ciascuno coordinato da un membro della commissione preparatoria, prima di un’assemblea sulla relazione sugli arricchimenti emersi relativi alla proposta e all’itinerario del prossimo anno, assieme a don Paolo Dall’Olio, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale e il lavoro.

E’ un percorso che verrà portato avanti anche da sindaci di colori diversi, perché serve dialogare sul nostro lavoro e su quello che possiamo fare per la comunità – sottolinea Lepore –. Ci sarà anche il Piano strategico metropolitano che ci porta al 2026 e quindi questo è un momento dedicato per definire strategie future su un territorio più vasto. Poi ci sarà l’incontro con il presidente Sergio Mattarella con l’Anci e sarà l’occasione per portare questi punti di vista, perché stiamo lavorando insieme dall’Appennino alla pianura per riuscire a dare soluzione a problemi quotidiani. Possiamo portare questo percorso anche a livello nazionale, insomma”.

"Oggi è grande questione democratica quella di organizzare la speranza – prosegue Lepore –: significa innanzitutto aiutare le persone a vivere bene la loro vita e sappiamo quanto oggi ci siano difficoltà per il contesto internazionale, ma anche per situazione nei nostri territori. Si fatica a trovare risorse per la scuola, per l’emergenza abitativa e le persone chiedono risposte, soprattutto ai sindaci. Quindi al di là differenze politiche noi dobbiamo organizzarci per bene comune ed è emerso che abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini. Organizzare la speranza significa organizzare le persone e permettere loro di esserci e avere la ossibilità di porre domande e proposte. Questo capitale sociale che abbiamo sempre avuto occorre fare in modo che venga lasciato in eredità a chi verrà dopo di noi: oggi ci siamo presi un po’ di tempo per ragionare su questo, sui prossimi appuntamenti e sul manifesto che proveremo a scrivere assieme”.

“Un manifesto che ha l’obiettivo di portarci sia alla valorizzazione del bene comune, dove non si intende solo patrimonio materiale, ma anche e soprattutto quello umano fatto di persone e capitale relazionale, e soprattutto promuovere la felicità della comunità un aspetto – chiude il sindaco Santoni –. Serve creare dunque un manifesto che sia utile per indirizzare le nostre azioni politiche, un documento che lasciamo al territorio, alle persone e agli amministratori di oggi e di domani”.