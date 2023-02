Incontro su fisco e arte

Alla Galleria d’arte Maggiore g.a.m. (via D’Azeglio 15) si tiene oggi alle 17,30 un incontro sul tema ‘Misura e dismisura. Fisco e arte’. Intervengono Alessia Calarota (proprietaria della g.a.m.), il poeta e scrittore Davide Rondoni, Raphaelle Blanga (Senior Director, Head of Department Modern and Contemporary Art, Sotheby’s) e gli avvocati tributaristi Mario Martelli, Presidente ANTI Emilia-Romagna, e Giovanni Caliceti (Martelli Caliceti e Ass. Studio legale tributario).

