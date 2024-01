Incontro sul futuro dell’Appennino

Appennino in cerca di una nuova identità. Domani alle ore 17,15 verrà organizzato nella Sala degli specchi di palazzo Pepoli presso il Comune di Castiglione dei Pepoli un incontro con gli imprenditori locali e non, coordinato dall’ingegner Fiorenzo Meneghetti e promosso dalle associazione Arca e Acsa, per valutare come sviluppare progetti sperimentali da portare avanti sul territorio in base alle risorse ambientalistiche naturalistiche che caratterizzano il territorio. A tale incontro, spiega una nota dell’associazione Arca, sono interessate le forze imprenditoriali locali e non, per discutere su quella che deve essere una nuova progettualità per il recupero e il rilancio delle microeconomie locali legate al settore agricolo ed artigianale attualmente in crisi, puntando anche sull’integrazione di politiche energetiche provenienti da fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2.