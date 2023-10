Incontro sulla sindrome dell’occhio secco

Una giornata dedicata alle nuove cure della Sindrome dell’occhio secco. L‘Hotel I Portici ospita oggi il congresso internazionale ‘Full immersion nel film lacrimale’, organizzato dagli oculisti bolognesi Sandra Brigitte Weinfurter e Rodolfo Daini.

Uno spazio ampio sarà riservato alla tecnologia di ultima generazione (come la Luce Pulsata): non solo per la diagnosi, ma soprattutto per il trattamento dell‘occhio secco rappresentano oggi il Gold standard.