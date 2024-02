Incontro sulle Foibe, scintille Lega-Anpi

Ancora una polemica attorno all’eccidio delle Foibe. A finire sotto la lente della Lega è l’incontro che, con il titolo “La Frontiera Adriatica: la Guerra, le Foibe, i Ricordi, le Narrazioni e i Fatti storici”, si tiene oggi dalle 14,30 in poi a Zola. Organizzato dall’Anpi locale con il patrocinio del Comune e l’adesione delle associazioni I Borghi di Via Gesso, ZolArancio, Zeula e Spi-Cgil, prevede l’intervento di Carlo Baldassi dell’Anpi di Udine e il saluto del sindaco Davide Dall’Omo. "Perché non sono stati invitati i rappresentanti dell’Anvgd (Associazione nazionaleVenezia Giulia e Dalmazia)", si chiedono però Marisa Risi, consigliere comunale della Lega di Zola Predosa, Gabriele Matarazzo, rappresentante Lega a Zola, e Matteo Di Benedetto, vicesegretario provinciale del Carroccio. "La nostra – risponde Giannino Ferrari dell’Anpi – è un’iniziativa privata. Le commemorazioni ufficiali si sono tenute il 13 febbraio nell’auditorium e vi ha partecipato anche la presidente dell’Anvgd".