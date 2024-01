Incorporazione di Sferanet, c’è l’ok

Via libera da parte del cda di Olidata, azienda storica dell’informatica italiana di Cesena, al progetto di fusione per incorporazione di Sferanet, impresa innovativa specializzata in system integration. Analoga delibera è stata assunta dal cda di Sferanet di cui Olidata già possiede ad oggi il 51% del capitale sociale. Sulla base del rapporto di cambio e dell’attuale assetto azionario di Olidata, ad esito della fusione l’azionariato di Olidata risulterebbe composto da Cristiano Rufini (foto) per il 69,7%; Le Fonti Capital Partner per il 5,2% e mercato per il 25,1 per cento. Olidata, marchio nato a Cesena nel 1982, ha attraverso anni di crisi fino a finere in liquidazione. L’imprenditore romano Rufini, fondatore di Sferanet, ha quindi preso il controllo di Olidata attraverso un’operazione di fusione inversa (reverse merger): Sferanet ha conferito il 51% delle sue azioni a Olidata, mentre Le Fonti ha messo 1,6 milioni di euro di liquidità.