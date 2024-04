"Incrementeremo tutte le prestazioni"

Problema liste attesa: i fondi sono pochi. I Cau stanno assorbendo fondi che potrebbero essere destinati allo smaltimento di queste lunghe attese?

Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, non ha dubbi: "No, in realtà i Cau possono aiutare, paradossalmente, all’allentamento delle attese per le visite e la diagnostica considerando che un paziente che entra nel Centro ed ha bisogno di un approfondimento per chiudere il percorso diagnostico, viene garantita in 72 ore. Stessa cosa con il medico di famiglia. Prassi che si era interrotta con la pandemia. Dopo due anni in cui si è lavorato per dare risposta alle patologie oncologiche e qui il risultato è stato raggiunto – precisa –. Ma c’è ancora una mole enorme di lavoro da fare per le patologie meno gravi. Come Azienda, assieme alle altre Aziende pubbliche dell’Area metropolitana, abbiamo un piano significativo di smaltimento delle liste e aumenteremo il volume delle prestazioni. Va detto che spesso c’è inappropriatezza e anche su questo stiamo lavorando. Stiamo potenziando tutte le piattaforme chirurgiche – assicura Bordon –. Comprese quelle di tipo ambulatoriale. Il tema delle risorse c’è la necessità dei cambiamenti organizzativi. A Vergato i chirurghi del Rizzoli fanno i piccoli interventi della mano: abbiamo iniziato la scorsa settimana".

m.ras.