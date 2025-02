"Incrocio pericoloso, serve una rotonda"

"In quel punto non solo è assurdo che di notte il semaforo lampeggi, ma servirebbe una rotonda". Questo è ciò che cittadini e opposizione, a San Lazzaro, gridano a gran voce dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita Brayan Wilxander Mini. A parlare, per Fratelli d’Italia, il capogruppo locale Alessandro Sangiorgi e il consigliere Leonardo Bastelli: "Prima di tutto ci stringiamo attorno alla famiglia e alle persone care a Brayan. L’incrocio fra via Emilia e via Kennedy è oggetto da anni di critiche di residenti e commercianti per la sua pericolosità. Già a metà 2019 alcuni commercianti avevano proposto una rotatoria viste le lunghe file che si creavano sulla via Emilia".

E aggiungono: "Il tema rotatoria su questo incrocio fu oggetto di dibattito di una commissione ad hoc in pieno Covid, nel 2020, e poi successivamente nel 2024 oggetto di osservazioni di Fratelli d’Italia al PGTU con una espressa richiesta in tal senso". Come specificano Sangiorgi e Bastelli: "Purtroppo a tale richiesta le contro osservazioni dell’amministrazione, in un primo tempo attendiste sulla fattibilità, si rivelarono negative con queste parole: ‘La realizzazione di una rotatoria non risulta fattibile a causa della presenza della linea aerea del Tpl e delle isole di fermata’. Posto che nelle suddette contro osservazioni al PGTU si dichiarava che si sarebbe mantenuta e monitorata la condizione di deflusso dell’intersezione chiederemo delucidazioni in merito, ma ribadiremo anche la necessità di una rotatoria a un incrocio che dai più viene considerato pericoloso e poco chiaro soprattutto per chi si debba immettere sulla via Emilia sia provenendo da via Kennedy sia provenendo da via Martiri delle Foibe".

Le stesse identiche precisazioni sono state avanzate, sia domenica che lunedì, appresa la notizia della tragedia, sui social da tantissimi cittadini e utenti della strada che hanno, a più riprese, definito l’incrocio: "Pericoloso e necessario di modifiche urgenti".

Ieri, poi, la famiglia e gli amici di Brayan Mini, da Monterenzio, si sono voluti fermamente dissociare dalla raccolta fondi lanciata, da persone estranee a loro, sulla piattaforma GoFundMe. La raccolta fondi, nata come si legge "per pagare le spese del funerale e il trasferimento del 22enne da Bologna a La Spezia", si distanzierebbe da quanto avrebbe voluto lo stesso Brayan. "Il motivo per cui è stata organizzata questa raccolta fondi non è ciò che Brayan avrebbe voluto", commenta la famiglia.

Zoe Pederzini